"اليوم السابع" يحذر من صفحات تستخدم اسمه على فيس بوك لتشويه صورة الإعلام

استغلت صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة لم يتم تناولها على موقع اليوم السابع، حيث قامت بنشر صورة منشور مفبرك باسم اليوم السابع على فيس بوك عن خلاف بين اثنين من البلوجرز.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" أو تستخدم اللوجو الخاص به وتستغله لتشويه صورة الإعلام أو النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع" وجماهيريته.

ويؤكد اليوم السابع أنه يقدم دائما المحتوى الذى يناسب الذوق العام ويليق بعقلية وثقافة قرائه الذين يعتبرهم شركاء في نجاحه انتشاره.