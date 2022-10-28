وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية إن أي هجوم على البنية التحتية الأمريكية سيواجه برد مناسب وبطريقة مناسبة .



يأتي ذلك ردا على تصريحات المسؤول بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف التي قال فيها إن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قد تصبح أهدافا مشروعة لموسكو.