الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 6351 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 6351 طنا خلال الفترة من 21 أكتوبر 2022 حتى 27 أكتوبر 2022.

ففى مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ 120 طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 112 طنا.

وفى قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر 348 طنا.

كما تم رفع 85 طنا من القمامة والمخلفات وذلك بمعدات قرية عين غصين.

وفى قرية الضبعية، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع حوالى 70 طنا من القمامة والمخلفات، ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 735 طنا من القمامة والمواد الصلبة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 478 طنا تقريبًا من المدينة القديمة والجديدة، المنطقة الوسطى، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى قرى جلبانة، التقدم، الأبطال، السلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 900 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفى حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1297 طنا ذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 878طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 450 طنا من المخلفات والقمامة.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 510 أطنان من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضى 540 طنا من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضى بحمولات وصلت إلى 563 طنا من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعًا لانتشار الأمراض.