الملك تشارلز الثالث يتولى منصب القائد العالم لمشاة البحرية بعد الأمير هاري

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أعلن قصر بكنجهام الملكي البريطاني، أن ملك البلاد تشارلز الثالث، سيصبح القائد العالم التالي لمشاة البحرية الملكية البريطانية، بعد تجريد الأمير هاري من اللقب عندما تنحى عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة الملكية.

وأعرب الملك تشارلز - في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية البريطانية أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، عن "فخره الاستثنائي" لأنه أصبح القائد الشرفي للسلاح، قائلاً : "إنه لمن دواعي سروري أن أتولى دور قائدكم العام".

وأضاف : "فخور بصورة استثنائية بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتي على مدار الثلاثة قرون ونصف الماضية، حيث شغل جميعهم هذا الدور باحساس عميق".

وتابع : "تتمتع مشاة البحرية الملكية البريطانية بتاريخ مميز لا مثيل له على البر والبحر، وأستمد الإلهام الهائل من شجاعتكم وتصميمكم وانضباطكم الذاتي وقدرتكم الرائعة على التحمل في أكثر البيئات قسوة".

وأردف : "أشعر بالفخر الشديد لأن أكون جزءًا من عائلة الفيلق، وأتطلع بشدة لمقابلة العديد منكم في المستقبل القريب، وفي ذلك الحين، يأتي هذا مع تمنياتي القلبية والخاصة بعيد الميلاد الـ 358 السعيد للغاية لمشاة البحرية الملكية البريطانية".