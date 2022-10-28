المفوضية الأوروبية توافق على خطة بلجيكية بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم موردى الطاقة

فاطمة شوقى

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة ضمان بلجيكية بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم موردي الغاز والكهرباء، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية اليوم ، الجمعة، أنه تمت الموافقة على المخطط في إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في مارس الماضي وتم تعديله في يوليو الماضي.

وقالت مارجريت فيستاجر المسؤولة عن سياسة المنافسة في المفوضية الأوروبية: "إنه في سياق عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الأزمة الجيوسياسية الحالية، سيمكن نظام الضمان هذا، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو، بلجيكا من توفير دعم السيولة لموردي الغاز الطبيعي والكهرباء ووسطائهم؛ مما يسمح لهم بمواصلة أنشطتهم.

وأضافت قائلة "إننا نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها وفي الوقت نفسه نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".