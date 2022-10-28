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المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:30 ص
المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام كوبرى الجيزة المعدنى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، عملية غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لإجراء عملية تغيير لطبقة الأسفلتية لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات منعا للزحام.
 
وقال مصدر أمنى إن تلك الأعمال تستلزم غلقا جزئيا لمطلع الكوبرى "الحارة اليمنى فقط" بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام، تبدأ الساعة 1 صباح اليوم الجمعة 28/10/2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد 30/10/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.
 
وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.

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