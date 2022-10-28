وذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية أنه بموجب الأمر التنفيذى رقم (7) للرئيس الفلبيني، لا يزال استخدام أقنعة الوجه إلزاميا في مرافق الرعاية الصحية كالعيادات والمستشفيات والمختبرات ودور رعاية المسنين وعيادات الغسيل الكلوي، وفي مركبات النقل الطبي كسيارات الإسعاف، وفي وسائل النقل العام البرى والجوى والبحرى.

كما تشجع الحكومة بشدة الأفراد غير المحصنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن على مواصلة ارتداء الأقنعة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلبينية حذرت أمس الخميس، من أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد فى البلاد قد تصل إلى 18 ألف حالة بحلول نهاية العام إذا قامت الحكومة بتخفيف قيود ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة.

وشددت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، على أن البلاد قد تشهد زيادة جديدة في الإصابات في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الوبائي وعدم جعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا في الأماكن المغلقة.