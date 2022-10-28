العثور على جثة طالب بعد 4 أيام من الغرق فى الدقهلية

الدقهلية ــ فريق المحافظات

عثر أهالي قرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية اليوم، على جثة طالب غريق في نهر النيل فرع دمياط، منذ 4 أيام في المنطقة الواقعة بين قريتي "أويش الحجر – كفر العرب"،وظلت قوات الإنقاذ النهري تبحث عن الجثمان في طول النهر وعرضه إلا أن شدة تيار المياه جرفه إلى مسافة لأكثر من 30 كيلو حتى وصلت الجثة إلى قرية كفر الطويلة، وجري انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري ونقلته سيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا، ببلاغ الأهالي بغرق طالب يدعي محمد عاطف السيد السوداني، طالب بالجامعة العمالية قسم التكنولوجيا، إثر سقوطه من المعدية الواصلة بين قريتي "أويش الحجر – كفر العرب".

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وبدأت في البحث عن جثة الطالب وبمساعدة بعض الأهالي، إلا أنه مرت 4 أيام من البحث عنه دون جدوي.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا اليوم الجمعة من أهالي قرية الطويلة دائرة المركز بالعثور على جثة غريق، وبالبحث تبينت أنها جثة الطالب الغارق في مياه نهر النيل منذ 4 أيام، وفي ملابسه كارنية الجامعة وبطاقة الرقم القومي التي تدل على هويته بعد ان جرف التيار الجثمان لأكثر من 30 كيلو.

وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.