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الصحة: موجة انتشار مرض جدرى القرود تشهد انحسارا تدريجيا على مستوى العالم

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:00 ص
الصحة: موجة انتشار مرض جدرى القرود تشهد انحسارا تدريجيا على مستوى العالم جدرى القرود - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن موجة انتشار مرض جدرى القرود تشهد انحسارًا تدريجيًا على مستوى العالم.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات".
 
واستكمل حسام عبد الغفار: "عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية".
 
جدرى القرود
جدرى القرود

 


الصحة

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