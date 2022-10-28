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السيطرة على حريق بجوار سوق بورفؤاد الحضارى الجديد فى بورسعيد.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 07:13 م
السيطرة على حريق بجوار سوق بورفؤاد الحضارى الجديد فى بورسعيد.. صور آثار الحريق ببورفؤاد
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، على حريق بجوار سوق بورفؤاد الحضاري الجديد.

 

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمنطقة مجاورة لسوق بورفؤاد الحضارى الجديد - السوق الكبير - فتوجه فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق واخماده بواسطة 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية وسيارتى إطفاء تابعتين لهيئة قناة السويس.

 

تحرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

 

آثار الحريق ببورفؤاد
آثار الحريق ببورفؤاد

 

الحريق ببورفؤاد
الحريق ببورفؤاد

 

تجمع الأهالي
تجمع الأهالي

 

دخان متصاعد من الحريق
دخان متصاعد من الحريق

 


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