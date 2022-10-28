السلطات التونسية تحبط 15 محاولة هجرة غير شرعية وتنقذ 254 مهاجرًا

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أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال والجنوب بتونس، 15 محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وأنقذت 254 مهاجرًا من الغرق، من بينهم 199 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له اليوم الجمعة - إن وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت من إحباط 6 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 161 مهاجرًا، من بينهم تونسي، والباقون من جنسيات جنوب الصحراء.

وأضاف المتحدث أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت من جانبها 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 51 مهاجرًا، من بينهم 39 يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، و12 تونسيًا.

وتابع المتحدث: "أما وحدات إقليم الحرس البحري بالشمال، فتمكنت من إحباط 4 محالاوت للهجرة غير الشرعية ونجدة وإنقاذ 39 مهاجرًا تونسيًا، فيما أحبطت وحدات إقليم الحرس البحري بالجنوب محاولة واحدة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 13 تونسيًا".