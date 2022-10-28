السفير حسام زكى: قضية المناخ أحد أهم القضايا المطروحة على القمة العربية بالجزائر

الأمير نصرى

أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية فى الجزائر استعادت لنا الفرصة للقاء المباشر المفتوح الصريح بين القادة العرب، لتبادل الرأى والمشورة لحل الأزمات العربية والتوصل إلى حلول لبعض المشكلات الموجودة وتبادل الرأى فى الوضع الدولى والإقليمى.

وذكر، السفير حسام زكى خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أن القمة العربية بالجزائر ستمثل إضافة كبيرة للعرب، مضيفا أن قضية المناخ من القضايا المهمة مثلها مثل القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على الأوضاع فى العالم، وأصبحت تشكل اهتماما كبيرا للجميع.

وأوضح، أن قمة الجزائر أمامها مجموعة من الأمور السياسية الملحة التى تتطلب حوارا حقيقيا بين الدول، بداية من القضية الفلسطينية مرورا بباقى قضايا الدول العربية والتى لها أهمية كبيرة، مؤكدا أن التغيرات المناخية هى أحد الموضوعات المهمة المطروحة بالقمة.