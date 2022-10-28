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السفيرة هيفاء أبو غزالة: هناك حاجة ملحة لتعزيز إنتاج القمح بالمنطقة العربية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:42 م
السفيرة هيفاء أبو غزالة: هناك حاجة ملحة لتعزيز إنتاج القمح بالمنطقة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز إنتاج القمح، فى ظل الظروف العالمية الراهنة مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.
 
وشددت أبو غزالة على ضرورة تحسين إنتاج القمح، مع ضعف القدرة على الاستيراد بسبب الحرب الحالية في أوكرانيا.
 
وأوضحت أبو غزالة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اليوم الجمعة بالجزائر، أن الجامعة العربية أعدت استراتيجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، موضحة أنها وضعت في الاعتبار كافة المبادرات التي قدمتها الدول العربية في هذا الإطار. 
 
وأشارت إلى أن التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شملت موضوع منطقة التجارة العربية الحرة وكذلك الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى حث الدول العربية على العمل معا لتحقيق طفرة في مسألة تسهيل النقل بين الدول العربية، وكذلك تعزيز التجارة في الخدمات.
 
وقالت إن قرارات القمم العربية تكون عامة، بينما تبقى الخطط والبرامج هي مسؤولية الدول، لتعزيز التبادل التجارى، وتحقيق الأمن الغذائي العربي في المرحلة المقبلة.
 
واستطردت أبو غزالة أن الاجتماع شهد قرارات اجتماعية، منها مهننة العمل الاجتماعي، وكذلك إعلان المرأة العربية، وتقديم الدعم لبعض الدول التي تعاني من الأزمات، وعلى رأسها الصومال واليمن والسودان وغيرها.

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

الجزائر

قمة الجزائر

هيفاء أبو غزالة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الجامعة العربية



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