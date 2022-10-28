اليوم السابع
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السفيرة الأمريكية لدى بغداد تهنئ رئيس الحكومة العراقية الجديدة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 05:00 ص
السفيرة الأمريكية لدى بغداد تهنئ رئيس الحكومة العراقية الجديدة العراق _ أرشيفية
وكالات

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هنأت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومينسكي، الخميس، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وكتبت في حسابها على "تويتر": "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني، نتطلع قدما للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".


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الينا رومينسكى

محمد شياع السودانى

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