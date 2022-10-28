السفيرة الأمريكية لدى بغداد تهنئ رئيس الحكومة العراقية الجديدة

وكالات

هنأت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومينسكي، الخميس، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وكتبت في حسابها على "تويتر": "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني، نتطلع قدما للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".

تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد @mohamedshia نتطلعُ قدماً للعمل مع @IraqiGovt الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه. إن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) October 27, 2022