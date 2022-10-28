وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال ترؤس "يون" أول اجتماع للمجلس الرئاسي الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا منذ تنصيبه، حيث أشار إلى ضرورة تحقيق قفزة أكبر حتى تصبح بلاده قوة علمية وتكنولوجية، وضرورة تأمين مهارات فائقة من الدرجة الأولى ورائدة، وتحقيق نتائج ملموسة من خلال متابعة مشاريع بين القطاعين العام والخاص في المهارات الاستراتيجية الوطنية.



وأوضح أن المهارات الـ 12 التي تم تبنيها في الاجتماع تشمل المهارات المتعلقة بأشباه الموصلات وشاشات العرض، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، والتنقل المتقدم، والجيل القادم من الطاقة النووية، وعلم الأحياء المتقدم.



وأشار المكتب الرئاسي في سول إلى أنه من خلال تعزيز هذه المهارات فمن المتوقع أن تبرز كوريا الجنوبية كواحدة من أكبر خمس قوى تكنولوجية في العالم.