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الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 60% حتى نهاية نوفمبر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:12 م
الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 60% حتى نهاية نوفمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" لنهاية نوفمبر
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. وزارة الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
 
 
وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (عدد 34 سلسة – 1051 فرع – 4 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة.. بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية) على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.
 
كما قامت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية  بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.
 
كما تقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

كلنا واحد

الداخلية

الاغذية

الامن الانساني

اليوم السابع بلس



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