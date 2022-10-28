اليوم السابع
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الداخلية تداهم بؤر المخدرات فى القاهرة والمحافظات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:23 م
الداخلية تداهم بؤر المخدرات فى القاهرة والمحافظات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة
 
ونجحت في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "شادو، حشيش، هيروين" – 2 سلاح أبيض- مبالغ مالية – عدد 3 هواتف محمولة) وضبط (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (عدد 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض- مبلغ مالى– عدد 3 هواتف محمولة) وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة -  مبلغ مالى –هاتف محمول وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- طبنجة صوت وطلقات صوت- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى – هاتفى محمول) وضبط (شخص) وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (شخص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى–هاتف محمول) وضبط (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى–هاتف محمول).
 
واسفرت الجهود عن ضبط (شخص "له معلومات جنائية") وبحوزته (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش- كمية لمخدرالهيروين- سلاح أبيض- مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (شخص) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (شخص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو- - كمية من بذور نبات القنب "البانجو" المخدر- مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (شخص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (شخص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض- مبلغ مالى –هاتف محمول- ميزان حساس) وضبط (شخص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" - مبلغ مالى –هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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