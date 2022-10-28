التحقيقات: عاطلان كونا عصابة وأجبرا الأطفال على التسول

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم، حيث قام المتهمين بتوزيع الاطفال على العديد من المناطق، وإجبارهم على ممارسة أعمال التسول بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك كون أغلب الضحايا من أطفال الشوارع ومن ليس لهم أهلية.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض) وبصحبتهما عدد (4) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متعلقاتهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المجنى عليهم.