البيت الأبيض: الولايات المتحدة سترد إذا استهدفت روسيا أقمار صناعية تجارية

كتب محمد أيمن

رد البيت الأبيض على تأكيد روسيا بأن الأقمار الصناعية التجارية أهداف مشروعة بالقول أن رد الولايات المتحدة سيتبع أى هجمات من هذا القبيل، خلال اجتماع صحفى مع المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى يوم الخميس 27 أكتوبر، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين أن "أى هجوم على البنية التحتية الأمريكية سيقابل برد فى وقت واحد وبالطريقة التى نختارها "، وفقًا لنص البيت الأبيض.

وتابعت جان بيير: "سنسعى بكل الوسائل لاستكشاف وردع ومحاسبة روسيا على مثل هذه الهجمات، من الواضح أننى لن أضعهم هنا أمام فى الأماكن العامة لكننا أوضحنا أنفسنا للغاية."

يأتى بيان البيت الأبيض بعد أن صرح المسؤولون الروس لأشهر بأن الأقمار الصناعية التجارية التى تديرها الشركات الأمريكية ستكون "أهدافًا مشروعة" فى حالة نشوب نزاع مسلح، وأدلى وفد روسى فى مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة بشأن الحد من التهديدات الفضائية بهذه التصريحات لأول مرة فى سبتمبر، وكررها يوم الخميس، وفقًا لرويترز.

يأتى التناقض بين روسيا والولايات المتحدة بشأن استهداف الأقمار الصناعية التجارية بعد الاستخدام الواسع النطاق لكوكبة Starlink التابعة لشركة SpaceX خلال الغزو الروسى المستمر لأوكرانيا، فى الأيام التى أعقبت الغزو الروسى الأولى فى فبراير، وصلت محطات Starlink إلى روسيا، وفقًا لموقع space.

كان للأقمار الصناعية دور محورى فى الحفاظ على الاتصالات العسكرية والحكومية الأوكرانية سليمة فى مواجهة الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية.

ردًا على ذلك، أدلى المسؤولون الروس ببيان فى سبتمبر زعموا أن هذا الاستخدام لـ Starlink هو "اتجاه خطير للغاية يتجاوز الاستخدام غير الضار لتقنيات الفضاء الخارجى وأصبح واضحًا خلال الأحداث فى أوكرانيا".

وتابع البيان أن "هذا الاستخدام الاستفزازى للأقمار الصناعية المدنية أمر مشكوك فيه على أقل تقدير بموجب معاهدة الفضاء الخارجى التى تنص على الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى ويجب إدانته بشدة من قبل المجتمع الدولي".