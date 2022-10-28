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الأرصاد: استقرار الحالة الجوية الأيام المقبلة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:26 ص
الأرصاد: استقرار الحالة الجوية الأيام المقبلة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأعوام الماضية الخمسة أصبح فيها فصلا الخريف والشتاء يشهدان ظواهر جوية عنيفة ليست معتادة، حيث تكررت حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، وبدأت تكون بصورة عنيفة، وكميات الأمطار فيها بدأت تكون أعلى من ذي قبل، لافتةً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استقرار في الحالة الجوية واستمرار لانخفاض في درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

 

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «تعنف الظواهر الجوية أصبح أمرا أساسيا بدانا نتعود عليه بسبب التغيرات المناخية، وبخاصة في فصل الخريف وفصل الشتاء وبدايات فصل الربيع».

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «التغيرات المناخية تؤثر على الظواهر الجوية ودرجات الحرارة، حيث بدأنا نشهد تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات التبريد، وأصبحت الموجات بعضها جدا، وهناك تباين كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل».

 

وواصلت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في هذه الأيام، أصبحنا نشهد تباينا في درجات الحرارة وهو ما تعودنا عليه في الخريف، ففي النهار يكون الطقس دافئا أو مائلا للحرارة، وفي فترات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة، ويحدث اختلاف كبير بين درجات الحرارة في فترة النهار والليل، وأحيانا سيصل هذا الاختلاف في الأيام المقبلة إلى 12 درجة مئوية».

 

ونصحت، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي للتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة، لافتةً إلى أنه في فترات الليل المتاخرة والصباح الباكر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل إلى 18 و19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أحيانا تصل في بعض المناطق من شمال الصعيد إلى 16 درجة مئوية، ويحبذ ارتداء جاكت خفيف في فترة الليل والصباح الباكر.


منار غانم

الأرصاد

الحالة الجوية

اخبار التليفزيون

الطقس في مصر

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