افتتاح 4 مساجد بكفر الشيخ وسيدى سالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 4 مساجد بمركزي كفر الشيخ وسيدي سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 4 مساجد بالجهود الذاتية ، مسجد عزبة عزاز التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد الكبير بقرية تيدا بسيدي سالم ومسجد مبروكة النمر بعزبة كساب بسيدي سالم، ومسجد العمدة بسيدي سالم.

وأضاف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، عن حب الأوطان ، مؤكداً إن حب الوطنِ فطرة إنسانية جليلة، وقيمة دينية عظيمة، وحب الوطنِ يقتضِي احترام علمه، ونشيدِهِ، وسائرِ مقوماتِهِ، والحفاظَ على أمنه وأمانه واستقراره.



لوحة افتتاح مسجد مبروكة النمر



اثناء افتتاح المساجد بسيدي سالم