افتتاح 3 معامل للقياسات البيئية بميناء الإسكندرية الأولى من نوعها فى موانئ مصر

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، 3 معامل للقياسات البيئية مجهزة بأحدث الأجهزة المعملية والحقلية، بالإضافة إلى أجهزة قياسات بيئة العمل لتصبح تلك المعامل هي الأولى على مستوى موانئ الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات فخامة الرئيس نحو المحافظة على البيئة وتوفير كافة المقومات الفنية والتكنولوجية التي من شأنها دعم المنظومة البيئة المصرية كجزء من المسؤلية القومية والعالمية للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والذي تلعب فيه الدولة المصرية دوراً رئيسيا بإستضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

ووجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تحول جميع الموانئ المصرية لموانئ خضراء توافقا مع استراتيجية الدولة للتنمية #المستدامة وما يستتبع ذلك من ضرورة توفير منظومة للرصد الذاتى لاحكام الرقابة والسيطرة على نسب التلوث.

وتقوم المعامل بقياسات خاصة بجودة بيئة الهواء وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، قياسات خاصة بجودة بيئة المسطح البحرى وفقا للملحق الأول من قانون البيئة، قياسات خاصة ببيئة العمل وفقا لقانون العمل رقم 12.

وشهد الافتتاح اللواء بحري حسام الرويني نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، واللواء مهندس هشام أبو العز – نائب رئيس مجلس الإدارة للإستثمار ، والربان كريم قاسم – مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الميناء البارزة والسادة الكميائيين والفنيين القائمين على تشغيل تلك المعامل.

وصرح االلواء بحري نهاد شاهين بأن تحول ميناء الأسكندرية إلى ميناء أخضر يأتي على رأس أوليات الهيئة وهو أحد العناصر الرئيسية التي تحرص الهيئة على تضمينه في كافة الدراسات والتخطيط لكل المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تشهدها حاليا في ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزير النقل.

وأضاف أنه جارى حالياً التأهيل للحصول على شهادة المواصفة القياسية للمعامل Iso 17025 بعد أن تم الحصول على شهادة المواصفة القياسية للإدارة البيئية Iso 14001 لتصبح بذلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى موضع الريادة بين موانئ الشرق الأوسط فى مجال الحفاظ على البيئة و الجاذبة للاقتصادالأخضر.