افتتاح مسابقة "كاريكاتونس" للكاريكاتير بالفيوم بحضور سفيرى المكسيك وكوبا

افتتح المهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، يرافقه الفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وفنان الكاريكاتير المصري جورج البهجوري، معارض المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورترية الساخر "كاريكاتونس" في دورتها الثالثة، وذلك بحضور خوسيه أوكتافيو تريب سفير المكسيك بمصر، وتانيا أجيار فرنانديز سفيرة كوبا بمصر.

وأقيمت المسابقة بمتحف كاريكاتير مركز الفيوم للفنون بقرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور نخبة من الفنانين ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير من مصر ومختلف دول الغالم، ومروة عبد الفتاح مدير عام إدارة الفنون التشكيلية والعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، والأستاذ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.



في كلمته، أعرب سكرتير عام المحافظة المساعد عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة، وشكره للجهود الكبيرة من القائمين على تنظيم هذا الملتقى الدولي الذي يسهم في الترويج الثقافي والسياحي للمحافظة، مشيراً إلى جهود وزارة الثقافة الكبيرة على أرض الفيوم، ومتمنياً دوام الصحة والعافية للفنان الكبير جورج البهجوري، والتوفيق لجميع منظمي المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورترية الساخر "كاريكاتونس" والمشاركين فيها من مصر وجميع دول العالم.



فيما أشار الفنان إبراهيم محمد عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون، أن مسابقة هذا العام شملت محورين؛ الأول للكاريكاتير ويتناول قضية تغير المناخ، والثاني عن البورتريه الكاريكاتيري وموضوعه عن فنان الكاريكاتير العالمي جورج بهجوري.



وتابع: استقبلنا 1231 عملاً فنياً، لـ430 فنان يمثلون أكثر من 54 دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار أفضل هذه الأعمال من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت الفنانة المصرية دعاء العدل، والفنان النرويجي فادي أبو حسان، والفنان البرتغالي أنطونيو سانتوس، والفنان الكوبي يومنيس ديل تورو، بجانب الفنان محمد عبلة مؤسس المتحف، وفاز في فرع الكاريكاتير الفنان الكوبي آريس بجائزة لجنة التحكيم، فيما فاز بجائزة اختيار الجمهور التي تمنح من خلال التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي، الفنان مظافر يولتشيبوف من دولة اوزبكستان، وفى فرع البورتريه الساخر، فاز بجائزة لجنة التحكيم مناصفة شواتى جيكومر من الهند، وجورجى ليوس كبريرا من كوبا، أما جائزة اختيار الجمهور ذهبت لماريو مجناتى من إيطاليا.



وتضمنت الاحتفالية، افتتاح معرض فني لمجموعة من الأعمال المتميزة التي شاركت في المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورتريه الساخر «كاريكاتونس»، وافتتاح معرض كاريكاتير من المكسيك ضيف شرف الاحتفالية، حول التغير المناخي، وافتتاح معرض شخصي لفنان الكاريكاتير السعودي أيمن الغامدي، أعقب ذلك تكريم الفنانين المصريين المشاركين في المعارض، وتسليم درع مركز الفيوم للفنون، للفنان جورج البهجوري، كما تم منح الجوائز المالية وشهادات التقدير لجميع الفائزين في المسابقة.