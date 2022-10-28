اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:00 م
أكرم القصاص
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استقرار فى حالة الطقس بأنحاء محافظة دمياط

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:23 م
استقرار فى حالة الطقس بأنحاء محافظة دمياط الطقس فى دمياط
دمياط ــ فريق المحافظات

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تشهد مدن محافظة دمياط استقرار في حالة الطقس بمختلف المدن و المراكز ،وسجلت درجات الحرارة اعتدالا ملحوظا وعم الطقس الخريفي كافة الانحاء وظهرت الشمس مشرقة والسماء صافية، واعتدال درجات الحرارة يهيىء الفرصة لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وخاصة أعمال الصيد فى بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد وجهت تعليمات الي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء الاستعداد التام لمواجهة التغييرات المناخية والتقلبات الجوية ومواجهة الازمات والكوارث حيث تم التأكد من جاهزية كافة المعدات والسيارات التابعة لها.

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