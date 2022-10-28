استقرار حالة الطقس فى شوارع وميادين بورسعيد.. صور

بورسعيد ـ محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" صوراً لحالة الطقس فى مدينتى "بورسعيد وبورفؤاد"، اليوم الجمعة، حيث ساد جو مائل للحرارة وسط سماء صافية فضلاً عن اختفاء الغيوم الجزئى.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن جهة أخرى أكد للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تتواجد فى كل الطرق فور سقوط الأمطار بجميع الأحياء لافت إلى أن الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة العمليات الرئيسية والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.



سطوع الشمس على شوارع وميادين بورسعيد



سطوع شمس بورسعيد على ميدان المستشار عدلى منصور



سطوع شمس بورسعيد وسط سماء صافية



شمس بورسعيد تسطع على الحدائق المفتوحة