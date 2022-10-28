وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن عماد أبو رشيد (47 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الصحة استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب.

وأشارت الصحة إلى أن الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له فى مستشفى رفيديا الحكومي.

والشهيدان من مخيم "عسكر"، يعملان بجهاز الدفاع المدني.

وأصابت قوات الاحتلال الشاب رامي جمال عواد من بلدة "عورتا" برصاصة في القدم، خلال انتظاره على الحاجز المروري، واعتقلته.