استجابة لمطالب الأهالى.. إنهاء أعمال الرصف فى 5 شوارع بحى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله في 5 شوارع رئيسية تكررت شكاوي المواطنين من حالة الرصف بها بنطاق حي غرب، وذلك استجابة لمطالب أهالي حي غرب فيما يختص برصف الطرق وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات الخدمية.

وكلف المحافظ المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالإسراع في عملية إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال شركات المرافق (صرف صحي- وكهرباء- ومياه شرب- وغاز) في جميع الاحياء، وخاصة الشوارع التي تكررت شكاوي المواطنين من سوء حالة الرصف بها والتي بها كثافة مرورية عالية، مؤكداً أن جميع الأجهزة المعنية في المحافظة تحرص على إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله لرفع المعاناة عن المواطنين.

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم إعادة الشئ لأصله بالتنسيق مع المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال شركة الكهرباء بشارعي ابن سهلان وعين جالوت، وكذلك إعادة رصف شارع سوق الجمعة عقب الانتهاء من أعمال شركة الصرف الصحي، وإعادة الشيء لاصله في شارع بن السيار مع الامير لؤلؤ بعد الانتهاء من مشروع مياه الشرب الذي يخدم أهالي الشارع، كما تم وضع طبقه أساس بشارع جبل الزيتون.