ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات فى الفلبين إلى 42 شخصًا

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أعلن الجيش الفلبينى، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة الاستوائية التى ضربت جنوب البلاد، إلى 42 شخصًا.

وأوضح الجيش - فى بيان نقلته قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية - أن سكان 14 بلدة فى مقاطعات سلطان قادرات وماجوينداناو وكوتاباتو ولاناو ديل سور فى جزيرة مينداناو تأثروا بالفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المستمرة التى جلبتها العاصفة الاستوائية، كما تضررت 6 جسور فى بلدات مختلفة بالجزيرة.

ويضرب نحو 20 إعصارًا وعاصفة الفلبين كل عام، مما يؤدى إلى مقتل الأشخاص والماشية وتدمير المزارع والمنازل والطرق والجسور، وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة مع ارتفاع درجات حرارة العالم بسبب ظاهرة التغير المناخي.