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إيلون ماسك يعلن تشكيل "مجلس إشراف على المحتوى" لمنصة تويتر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 09:10 م
إيلون ماسك يعلن تشكيل "مجلس إشراف على المحتوى" لمنصة تويتر إيلون ماسك
كتب محمد جمال

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أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تشكيل "مجلس إشراف على المحتوى" لمنصة تويتر، بعد اتمام صفقة استحواذ ماسك على المنصة، بحسب "سكاى نيوز".

وأبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سعادته لأن تويتر بات "في أيد أمينة" وذلك بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الموقع.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الملياردير الأمريكى إيلون استحوذ على تويتر وأطاح برئيسها التنفيذى والمسئول المالى الرئيسى ومسئولة الشئون القانونية بالشركة، بحسب ما أوضح مصدرات مطلعان على الاتفاق.

ولم تكشف المصادر ما إذا كانت كل أوراق الصفقة، التى قدرت فى الأساس بقيمة 44 مليار دولار تم توقيعها، أو أن الصفقة تم إنهائها. إلا أنهم قالوا إن ماسك أصبح مسئولا عن منصة السوشيال ميديا، وأنه أقال الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، ومسئول االشئون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد. ولم يرغب أى من المصادر فى الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.


إيلون ماسك

تويتر

منصة تويتر

دونالد ترامب



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