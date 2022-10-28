اليوم السابع
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إزالة 24 حالة تعد على مساحة 5557 مترا بمنطقة السيل الريفى بأسوان.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:29 م
إزالة 24 حالة تعد على مساحة 5557 مترا بمنطقة السيل الريفى بأسوان.. صور أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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استكملت الأجهزة المعنية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وفى هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة إزالة لـ 24 حالة تعدى بمنطقة السيل الريفى داخل نطاق حى شرق والواقعة على مساحة 5557 م2 ، منها 6 قرارات لإزالة تعديات صادرة سابقاً بمساحة 107 م2 ، بجانب 18 حالة إزالة فورية فى المهد بمساحة 5450 م2.

شارك فى الحملة، التى جاءت تحت إشراف سيد مدنى رئيس مدينة ومركز أسوان، قوات الشرطة بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، بجانب العاملين بالوحدة المحلية بإشراف علاء الدين ممدوح، نائب رئيس المدينة مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

وأعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.


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