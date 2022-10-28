أمن المنافذ يضبط 1692 مخالفة مرورية وقضايا تهريب بضائع ونقد

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها.

ضبط (5) قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

ضبط 1 قضية تهريب النقد

تنفيذ (300) حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد (1692) مخالفة مرورية متنوعة

ضبط عدد (25) قضية .

ضبط (11) قضية جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.