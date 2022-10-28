أمريكا ترحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة

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رحبت الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بوضع السلاح تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية والشرعية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة لتهنئة العراق وشعبه على تشكيل حكومة جديدة: أن واشنطن تتطلع للعمل مع رئيس الوزراء العراقي الجديد وحكومته في نطاق الاهتمامات المشتركة بينهما، من تحسين الخدمات للشعب العراقي إلى ضمان عراق آمن ومستقر وذو سيادة على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن استعدادها للعمل مع الحكومة والشعب العراقيين لمواجهة تحديات العراق معًا، وذلك في إطار تحسين احترام حقوق الإنسان إلى معالجة تغير المناخ وتحسين الفرص الاقتصادية لعدد متزايد من السكان.

وأفادت بأن الشعب العراقي يستحق فرصة اقتصادية مع وضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة، مؤكدة مشاركة الحكومة العراقية مصلحة الحفاظ على الاستقرار والأمن.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالتأكيد على شراكتها مع العراق بينما يمضي قدمًا في الإصلاحات.

وكان البرلمان العراقي قد صوت بالغالبية المطلقة أمس لصالح الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الجديد في بيان. وتناولت الجلسة التي شارك فيها 253 نائبا، التصويت على البرنامج الوزاري ثم على 21 وزيرا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان.