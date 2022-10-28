أسوشيتدبرس: ماسك يسيطر على تويتر ويقيل كبار المسئولين التنفيذيين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الملياردير الأمريكى إيلون استحوذ على تويتر وأطاح برئيسها التنفيذى، والمسئول المالى الرئيسى ومسئولة الشئون القانونية بالشركة، بحسب ما أوضح مصدرات مطلعان على الاتفاق.

ولم تكشف المصادر ما إذا كانت كل أوراق الصفقة، التى قدرت فى الأساس بقيمة 44 مليار دولار تم توقيعها، أو أن الصفقة تم إنهاؤها، إلا أنهم قالوا إن ماسك أصبح مسئولا عن منصة السوشيال ميديا، وأنه أقال الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، ومسئول االشئون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد. ولم يرغب أى من المصادر فى الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.

وبعد ساعات كتب ماسك على تويتير يوقول "لقد تم إطلاق سراح الطائر"، فى إشارة إلى شعار تويتر الشهير.

وجاءت تلك التطورات قبل ساعات من الموعد النهائى الذى حددته قاية ديلاوير لإنهاء الصفقة اليوم الجمعة. وهدت القاضية بتحديد موعد لمحاكمة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات الشخصية الكبرى جاءت سريعة، إلا أنها كانت متوقعة على نطاق واسع، وهى بشكل شبه مؤكد الأولى من سلسلة تغييات كبرى من المتوقع أن يقوم ماسك بإجرائها.

وكان ماسك قد اشتبك مع أجراوال فى أبريل، قبل أن يقرر محاولة الاستحواذ على الشركة، وفقا لرسالة نصية تم الكشف عنها فى المحكمة.

وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة، وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.