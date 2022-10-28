أستاذ اقتصاد: قرض صندوق النقد إشارة إيجابية للاقتصاد المصرى وثقة دولية

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد، إن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر بقيمة تبلغ نحو 9 مليارات دولار، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن ثقة الصندوق والمؤسسات الدولية بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطنى.

وأضاف جمال هيكل لـ"اليوم السابع" أن هذه الثقة ستعيد ضخ استثمارات جديدة فى مصر، كسوق جاذب ومتماسك، وسيزيل بعض التخوفات السابقة من حالة السوق، لافتا إلى أن مؤسسة بلومبيرج أشارت لذلك في تقرير لها يؤكد رغبة المجتمع الدولي في دعم مصر.

وأوضح جمال هيكل أن القرض كالعادة جاء مترافقا مع الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولى، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وهو على الرغم من تأثيره على التضخم الذى قد يكون حادا، إلا أنه أصبح ضرورة ملحة خصوصا في ظل ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي و سعر السوق الموازى.

وأضاف أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي قامت الحكومة بطرحها تخفيفا من أثار الموجة التضخمية المتوقعة كانت فى محلها ، لمساعدة الفئات الفقيرة في المجتمع ، معتبرا أن القرض الجديد قد يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة ، ولكن ما زال هناك الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال الثلاث سنوات القادمة ،و هو ما يتطلب المزيد من المجهود لتحسين بيئة الاستثمار و تذليل العقبات امام المستثمر المحلي و الأجنبي.