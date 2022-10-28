أزهر الشرقية ينتهى من تصفيات مسابقة الإنشاد الدينى.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس المنطقة الأزهرية المركزية بالشرقية، إن إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية انتهت من إجراء التصفيات النهائية لمسابقة الإنشاد الدينى للعام الدراسى الحالى 2023 / 2022، حيث انعقدت أعمال التصفيات على مدار يومين متتاليين للمراحل الإعدادية، والثانوية، بواقع يوم للبنين ويوم للفتيات، وذلك عقب الانتهاء من التصفيات الأولية بالإدارات التعليمية، وتأتى هذه الفعاليات فى إطار حرص المنطقة على تشجيع الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية وتنمية المهارات الفكرية والإبداعية، وسوف يتم إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة الإنشاد الديني الفردي والجماعي وإرسالها للمعاهد المشاركة التى يشرف عليها الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافي للمنطقة.

وشهدت أعمال التصفيات تفاعل مثمر وبناء وبكل حيادية تحت إشراف علاء المحمدي مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية المركزية بالشرقية لـ"اليوم السابع" أنه تم تفعيل مبادرة المشروع التربوى "أنا الراقى بأخلاقى" الذى يهدف إلى غرس القيم الرفيعة المعتبرة في دنيا الناس، على نحو يحصن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة، اعتباراً من 2022/10/28 بكل معاهد المنطقة لجميع المراحل من خلال الأنشطة الطلابية بحيث يتم التركيز على قيمة أخلاقية فى برنامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع يليها قيمة جديدة في الأسبوع التالي وكذلك من خلال مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية يقوم بتنفيذها طلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية مثل: القصة والشعر والتعبير الفني بما يثيره ذلك في وجدان الطلاب على نحو يحسهم في إنماء هذه القيم ويتم تكريم الطلاب المشاركين في هذة الأنشطة.

وأشار الجنيدى إلى أن المبادرة تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية ومنطقة الشرقية الأزهرية وتم اختبار أفضل المنسقين بكل الإدارات التعليمية لمتابعة تفعيلها على أفضل صورة.



طلاب الأزهر



الطلاب



طلاب الأزهر مع وكيل الوزارة



رئيس ازهر الشرقية



