أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1205 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 28-10-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يقارب 70 جنيهًا، وسجل عيار 21 حوالي 1205 جنيهات، وإعلان مجلس محافظي ا لبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عقد اجتماعاته السنوية الثامنة رفيعة المستوى، العام المقبل لأول مرة بالقارة الأفريقية، بمدينة شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر 2023.



أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1205 جنيهات ارتفعت أسعار الذهب، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يقارب 70 جنيهًا، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة قرابة 20%، وذلك قبل توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحصول على حزمة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، و6 مليار دولار آخرين من الشركاء الدوليين وصندوق الاستدامة. ارتفعت أسعار الذهب، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يقارب 70 جنيهًا، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة قرابة 20%، وذلك قبل توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحصول على حزمة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، و6 مليار دولار آخرين من الشركاء الدوليين وصندوق الاستدامة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1033 جنيها.

عيار 21 سجل 1205 جنيهات.

عيار 24 سجل 1378 جنيها.

الجنيه الذهب 9640 جنيها.



لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية العام المقبل قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، إن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قرر عقد اجتماعاته السنوية الثامنة رفيعة المستوى، العام المقبل لأول مرة بالقارة الأفريقية، بمدينة شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر 2023؛ باعتبارها مدينة مميزة تاريخيًا، ومنبرًا مثاليًا لمناقشة الفرص المتاحة لتمويل البنية التحتية، على النحو الذى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا وعالميًا بالعديد من القطاعات الحيوية كالطاقة والمياه، وبحث تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

أضاف الوزير، أن مصر تشهد واقعًا جديدًا بات أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا فى تهيئة مناخ محفز للمستثمرين المحليين والأجانب، بما نمتلكه من بنية تحتية قوية، أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات، لتصبح قادرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، موضحًا أن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

البترول: استثمارات سعودية جديدة فى تموين الطائرات بالوقود بمصر استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المدير التنفيذى للشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) السعودية محمد على رضا والوفد المرافق له، وتم بحث خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها السوق المصرى وتقديم خدماتها المتخصصة فى تموين الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم فى ظل رغبتها القوية فى ضخ استثمارات فى هذا المجال فى مصر بداية فى مطار القاهرة الدولى ومن ثم باقى المطارات المصرية. استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المدير التنفيذى للشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) السعودية محمد على رضا والوفد المرافق له، وتم بحث خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها السوق المصرى وتقديم خدماتها المتخصصة فى تموين الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم فى ظل رغبتها القوية فى ضخ استثمارات فى هذا المجال فى مصر بداية فى مطار القاهرة الدولى ومن ثم باقى المطارات المصرية.

وخلال اللقاء قال "الملا"، إن الشركة السعودية تمتلك خبرات كبيرة فى مجال وقود الطائرات وزيوت التشحيم تمتد لأكثر من 70 عامًا، مُرحباً برغبة الشركة فى الاستثمار بالسوق المصرية فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعدادها لتقديم خبراتها سواء فى مجال تموين الطائرات أو فى مجالات التحول الرقمى وخفض الانبعاثات وغيرها.