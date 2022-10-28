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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:24 ص
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أبراج كهرباء ورصف الشوارع.. حياة كريمة تزين قرى ملوى وديرمواس بالمنيا

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:00 ص
أبراج كهرباء ورصف الشوارع.. حياة كريمة تزين قرى ملوى وديرمواس بالمنيا حياة كريمة تزين قرى ملوى وديرمواس بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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مشروعات متنوعة تشهدها قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا، التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا وتضم 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى بتكلفة نحو 23 مليار جنيه، وبين تلك المراكز مركزى ملوى وديرمواس واللذين يشهدان العديد من المشروعات الخدمية التى انتظرها الأهالى كثيرا، لكن كانت بالنسبة لهم مجرد حلم وتحول اليوم إلى واقع ومن بين تلك المشروعات مشروعات الإنارة وزرع أبراج الكهرباء ورصف الطرق. 

وقال خلف بدوى أحد الأهالى إن مبادرة حياة كريمة ليست اسما فقط بل تحولت إلى شعاع نور يزين كل القرى التى تقع ضمن تلك المبادرة فقد أصبحنا نشاهد الكثير من المشروعات منها تبطين وتأهيل الترع ومشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعى الذى حول حياتنا إلى الأفضل كثيرا، ولا ننسى أيضا مشروعات الكهرباء وأنارة العديد من الطرق التى ظلت مظلمة لفترات طويلة ولكن بفضل حياة كريمة أصبحت نورا.

فيما قال محمد عبد الواحد أحد الأهالى، شاهد اعمال الكهرباء فى قرى ملوى حيث يجرى فى الوحده المحليه بإبشادات التابعة للمركز زرع  2 برج كهربائى بطول 15م حامل للأسلاك وذلك لعبور المجرى المائى ـ ترعة سرى باشاـ وذلك لإنارة طريق ترعة سرى باشا وطريق ترعة الباطن من الناحيه الشرقيه بداية من قزمول ومرورا بقرية شعراوى وحتى قرية حرز بطول 2 كم، كما تم زرع محول خاص لهذا الطريق، كما تم أيضا زرع 64 عامود كهربائى جهد منخفض بهذا الطريق وجارى شد الأسلاك لهذه الأعمده لأنارة هذا الطريق وللصالح العام.

فيما قال ياسر فتحى أحد الأهالى إن الأمر لا يتوقف هنا لكن أنظر إلى خطة الرصف بشوارع بمدينة ديرمواس للعام المالي الحالي 2022 - 2023 باعتمادات مالية من الخطة الموحدة بلغت 12 مليون جنيه.

حياة كريمة تزين قرى ملوى وديرمواس بالمنيا (1)
 

 

حياة كريمة تزين قرى ملوى وديرمواس بالمنيا (2)
 

 

حياة كريمة تزين قرى ملوى وديرمواس بالمنيا (3)
 

 

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

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