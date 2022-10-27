115 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام بميناء دمياط اليوم

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم، 11 سفينة متنوعة، بينما غادره 10 سفن أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14445 طن تشمل : 700 طن يوريا و 7000 طن ملح و 1708 طن أسمنت و 5037 طن بضاعة متنوعة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36880 طن تشمل : 12306 طن قمح و 9950 طن ذرة و 4841 طن خردة و 7500 طن حديد و 1361 طن خشب زان و 3222 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 922 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1573 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 72 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2720 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 115100 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190177 طنا.

كما غادر الميناء ايضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2624 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4839 شاحنة.