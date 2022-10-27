اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:27 م
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"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على الأقراط المعثور عليها بمقبرة الفرعون الذهبى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:24 م
"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على الأقراط المعثور عليها بمقبرة الفرعون الذهبى وزارة السياحة والآثار -أرشيفية
كتب محمد أسعد

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تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
 
تُظهر براعة تصميم الأقراط التي عُثر عليها بمقبرة توت عنخ آمون، مدى مهارة الفنان المصري القديم، حيث يمكن وصفها بأن لها شكل دائري ذهبي محاط بالخرز، ويوجد بمنتصفها تمثال صغير للملك بين حيتا كوبرا يعلو رأسيهما قرص الشمس، يتدلى من القرط ستة خيوط من الخرز لإكمال الشكل الجمالي للقطعة.
 
 

وزارة السياحة والآثار

توت عنخ آمون

الملك الذهبي




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