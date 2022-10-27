"يونيسف" تشيد بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى محافظة المنيا

المنيا – فريق المحافظات

استقبل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا السفير جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر "اليونيسيف"، وذلك فى إطار التعاون المثمر مع المنظمة، لتقديم الخدمات وتوصيل المرافق بعدد من قرى محافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة مايسه حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، الدكتور مجد سمير والدكتور سمير الدميرى مكتب رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، الدكتورة منى عزت مدير الرقابة على المياه بالقطاع الوقائى، مجدى الجيار، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائى بوزارة التربية والتعليم، أمل تميم مدير إدارة التربية السكانية، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا.

حب نائب المحافظ، بالسفير والوفد المرافق له، كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد محافظ المنيا، على الجهود المبذولة والتعاون المثمر والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومنظمة اليونيسيف.

قال نائب المحافظ، أن المنظمة تنفذ العديد من البرامج والفعاليات بقطاعات الصحة والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق بقرى المحافظة.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ستقوم بتنفيذ برامج توعوية بقضايا التغيرات المناخية بالمدارس الابتدائية، كما تتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع مديرية الصحة فى توصيل المرافق ببعض الوحدات الصحية.

من جانبه، أوضح السفير جيرمى هوبكنز، أن المنظمة تسعى دائما لتنظيم العديد من المبادرات منها "مبادرة صحتهم ومستقبلهم" والتى تهدف إلى توعية طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة لتنظيم ندوات عن قضايا التغيرات المناخية، وذلك فى إطار الإهتمام بقضايا الطفل والمجتمع.

وأضاف "هوبكنز" انه تم تنفيذ برنامج "القرض الدوار" لتنفيذ أعمال توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا فى عدد من قرى المحافظة، حيث تم توصيل 1200 وصله بمراكز (المنيا – بنى مزار – سمالوط)، بالإضافة إلى تأهيل 15 منشأة رعاية طبية بمراكز (المنيا – بنى مزار – ملوي).

وخلال الاستقبال أشاد سفير اليونيسيف بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحجم وضخامة المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة المنيا، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الكامل لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة والتى تهدف لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.