يضم 143 باكية بيعية.. تنفيذ 50% من مشروع سوق السمك الجديد بالمنيب.. فيديو

تواصل الجيزة، أعمال إنشاء سوق السمك الجديد بالمنيب، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال السوق، الذى يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.

وأكدت محافظة الجيزة، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للانتهاء من أعماله الإنشائية خلال شهر؛ لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz،

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للمنطقة ليظهر السوق بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كافة السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير.

وفى سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 159 ألفا و297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموافقة على تخصيص قطع الأراضى تأتى تجسيدًا واضحًا لاهتمام الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق نهضة تنموية فى كافة القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن واستكمالًا للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية، فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموافقة على تخصيص قطع أراضى لإقامة الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلًا عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهرًا غير حضاريًا وتتسبب فى إعاقة للحركة المرورية، يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين.