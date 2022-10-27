وكيل تعليم القليوبية يؤكد ضرورة تنظيم دخول وخروج الطلاب خلال اليوم الدراسى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، بعض مدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تابع مدرسة أنس بن مالك للتعليم الأساسي، وحضر طابور الصباح، واستمع لإذاعة المدرسة وفقراتها، وتفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبات والملاعب للتأكد على توافر عوامل الأمن والسلامة، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن وكيل المديرية اتجه بعد ذلك لزيارة مدرسة بنها الحديثة ابتدائى، وتفقد قاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية والألعاب، وشدد على الحفاظ على صيانة الألعاب للحفاظ على سلامة أطفالنا فى المدارس.

وخلال الزيارة تابع الإشراف اليومي داخل المدارس، ودورات المياه والفناء والفصول وفحص سجلات المعلمين، كما تحاور مع الطلاب داخل الفصول واستمع لهم، وأمر بتفعيل صندوق الشكاوى للطلاب وفحص الشكاوى بصورة دورية لحل مشاكل أبنائنا التلاميذ.

ونبه على جميع مديرى المدارس بضرورة الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط داخل المدارس والحضور قبل حضور التلاميذ فى الطابور للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات فى المدارس.