وكالة إيطالية تشيد بخطوات شرم الشيخ للحفاظ على المناخ قبل انعقاد Cop27

فاطمة شوقى

أشادت وكالة "انسا" الإيطالية بخطوات شرم الشيخ للحفاظ على المناخ، وقالت على موقعها الإلكترونى إلى أن شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر تغير المناخ كوب 27، فى الفترة بين 16 إلى 18 نوفمبر، بدأت الخطوة الأولى بحماية البيئة بالأكياس البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن شرم الشيخ تستمر فى خطواتها للحفاظ على البيئة، وتتطور أيضًا جهودها لدفع استخدام السيارات الكهربائية مع افتتاح أربع محطات شحن كبيرة للسيارات. كما أنه فى بداية أكتوبر، تم أيضًا افتتاح حديقة الطاقة الشمسية، بإنتاج 20 ميجاواط، تم بناؤها باستثمار 12.7 مليون دولار، والتى ستبدأ العمل فى كوب 27 Cop27، لتزويد العديد من الفنادق فى المدينة بالطاقة.

وأعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن المدينة المطلة على البحر الأحمر، والمعروفة بأسواق السياحة، ستحتوى على أكياس منخفضة التلوث للملابس وفى السوبر ماركت وفى الأطعمة الجاهزة: كل المواد البلاستيكية التى سيتم استخدامها مرة واحدة فقط

وبدأت المبادرة فى عام 2019، خلال فيروس كورونا، ورحب بها المواطنون بالكامل خلال الإغلاق السياحى الأول للمدينة، ومن المبادرات البيئية المصرية الأخرى أيضًا الخطة القوية التى تم وضعها موضع التنفيذ منذ بداية عام 2022، مع تداول الحافلات الكهربائية فى البلاد وافتتاح ساحة كبيرة تستخدم كموقف سيارات بمحطات شحن، بينما منذ سبتمبر الماضي. تم وضع أسطول من حافلات الغاز فى التداول.