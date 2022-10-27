وفد لبنانى يصل الناقورة لتسليم الرسالة الرسمية بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود

وأضاف بوصعب - في تصريح اليوم - أن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها، موضحا أن الرسالة التي وقعها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم لم تسلم للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتين، مؤكدا أن الرئيس عون كلف وفدا للتوجه باسمه الى الناقورة (جنوبي البلاد ومقر قيادة اليونيفيل) لتسليم الرسالة الى هوكشتين هناك.

وأوضح أن هناك رسالة أخرى وقعت من وزارة الخارجية اللبنانية ليتم توجيهها إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وتوجه بوصعب بالشكر للمبعوث الأمركي آموس هوكشتين على العمل الذي قام به في الفترة الماضية، مؤكدا أنه قدم رؤية جديدة ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

وشدد على أن لبنان لم يشعر للحظة بأن هوكشتين يأخذ طرفاً مع جهة ضد أخرى، معبرا عن اعتقاده بأن هناك مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها اتفاقية آموس هوكشتين.

