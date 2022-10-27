وصول 21 جهاز تنفس و19 حضانة لمستشفى طهطا العام وجهينة المركزى بسوهاج ..صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن استمرار وصول التجهيزات والأجهزة الطبية بمستشفى العام بطهطا وللمستشفى المركزى بجهينة وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة، لتطوير المستشفيات بالمحافظة والاهتمام بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

تأتى عملية إمداد المستشفيات وقطاع الصحة بالأجهزة الطبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وبتوجيهات ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية الصحية للازمة لهم حيث تم وصول 21 جهاز تنفس صناعى و19 حضانة للأطفال المبسترين صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار وصول التجهيزات والأجهزة الطبية المخصصة للمستشفى العام بطهطا وللمستشفى المركزى بجهية، حيث تم وصول واستلام 21 جهاز تنفس صناعي و 19 حضانة تنفس صناعي للأطفال المبسترين ووصول أجهزة وتجهيزات خاصة بأقسام العمليات والتعقيم والمعامل لكلا المستشفيين، وأنه تم إطلاق التيار الكهربائي لإجراء التجارب والاختبارات المختلفة لجميع الأقسام والوحدات بالمستشفيين وذلك ضمن الاستعدادات لافتتاح المستشفيين أمام المرضي قريبا.