وأضاف وزير الخارجية السعودية -فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" مساء اليوم /الخميس/-، أن المملكة تنظر إلى تلك القمم باهتمام كبير وتعمل على انتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بها من أجل إنجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة منها.



وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين السعودية والصين قائمة على أساس مبادىء مشتركة والاحترام المتبادل ما ساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام الدوليين ودفع بعجلة التنمية بين البلدين والمنطقة والعالم.