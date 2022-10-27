اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يلتقى سفير مصر بالبرتغال.. يؤكد: جاهزون لإرسال عمالة مصرية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:34 ص
وزير القوى العاملة يلتقى سفير مصر بالبرتغال.. يؤكد: جاهزون لإرسال عمالة مصرية وزير القوى العاملة يلتقى سفير مصر في البرتغال
كتبت آية دعبس

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أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، جاهزية "الوزارة" للتعاون مع الجهات المختصة فى دولة البرتغال، وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالى، وأوضح الوزير خلال لقائه صباح اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله،لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها فى إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة وتعاون مع بلدان خارجية خاصة فى ملف "فرص العمل "،موضحا أن "الوزارة" لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج

 

ومن جانبه أكد السفير على عمق العلاقات المصرية البرتغالية فى مختلف المجالات، وأن "الدولتين" سيقومون بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية فى قطاعات ( الزراعة – السياحة – والتشييد والبناء)، مثمنًا استجابة وزارة القوى العاملة فى التعاون لتوفير العمالة المدربة للعمل فى البرتغال. 

 

حضر اللقاء: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وهبه أحمد مدير إدارة التشغيل بالداخل، ومهيب أبو زيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة.

 


القوى العاملة

البرتغال

سفير مصر فى البرتغال

العمالة المصرية فى البرتغال



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