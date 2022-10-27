وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بشبه جزيرة سيناء، التي يتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تزامناً مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ " مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP 27 " والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأكد وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات بمليارات الجنيهات بالمناطق المختلفة بمدن وقرى محافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشتمل المشروعات على شبكات ومحطات مياه شرب، وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات معالجة صرف صحي، بجانب التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لخدمة لأهالي بمدن وقرى سيناء.



وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء تشمل: محطات تحلية مياه البحر (1 – 2 - 3) بالعريش بطاقة إجمالية 20 ألف م3/ يوم، بتكلفة 293.5 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد طاقة 5 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ورافع مياه جنوب المساعيد طاقة 2000 م3/ يوم، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب بمدينة العريش، بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء خط طرد رئيسي قطر 900مم لمحطة الرفع الرئيسية، بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع وخط طرد للمنطقة الإدارية وسوق الجملة ومنطقة الإسكان الاجتماعي بغرب العريش، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، طاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/يوم، بتكلفة 97 مليون دولار، وتطوير محطة تحلية المياه بمدينة رفح وإمداد مدينة رفح الجديدة بمياه الشرب، بتكلفة 119.5 مليون جنيه.



وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه ضمن مشروعات شمال سيناء: تطوير شبكة مياه العريش " رافع الصفا الجديد " بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء خطوط مياه قرى بئر العبد بمدينة بئر العبد بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء الخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/ يوم، بتكلفة 55 مليون جنيه، واستكمال شبكات صرف صحي مدينة العريش، بتكلفة 284 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بمدينة بئر العبد، بتكلفة 375 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بقرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد، بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي لمدينة رفح الجديدة بتكلفة 200 مليون جنيه.



وأوضح اللواء إيهاب خضر، أن المشروعات في جنوب سيناء تشمل: إنشاء 4 خزانات تكديس مياه سعة 10 آلاف م3 للخزان بتكلفة 172 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/أبورديس ورفع طاقة محطة مياه شرب النفق 35/70 ألف م3/یوم، ورافع مياه رأس مسلة ورافع مياه رأس ملعب بتكلفة 520 مليون جنيه، وإنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء وتطوير 3 روافع بمنطقة سانت كاترين، بتكلفة 217 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 30/60 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية أبورديس وسانت كاترين طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية طابا طاقة 5/10 آلاف م3/ يوم، ومحطة تحلية نبق الجديدة طاقة 6 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 30 مليون دينار كويتي.



وأضاف " خضر " أن المشروعات بجنوب سيناء تشمل أيضاً: المرحلة الثانية محطة تحلية نبق طاقة 6/12 ألف م3/يوم بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 125 مليون جنيه، وإنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 2000 م3/يوم وخط مياه بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 230 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى شرم الشيخ طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الطور طاقة 10/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 190 مليون جنيه.