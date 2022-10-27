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هيئة الدواء تحذر من إصابات التنيا الجلدية بين الأطفال.. التفاصيل

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:32 ص
هيئة الدواء تحذر من إصابات التنيا الجلدية بين الأطفال.. التفاصيل تلاميذ - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية أنه تزامنا مع بدء العام الدراسي يجب الحرص علي عدم التعرض للإصابة بفطريات التينيا الجلدية.
 
وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بها وتضمنت: 
 
1- عدم مشاركة استخدام فرشاة الشعر الخاصة بالطفل وغيرها من الأشياء الشخصية مع الأطفال الأخرين.​
2-الاهتمام بالنظافة مثل غسل الشعر بانتظام بالشامبو وغسل اليدين وغيرها من إجراءات النظافة التي تمنع انتشار العدوى.​
3-غسل الوسائد والفوط الشخصية والفراش بشكل متكرر.​
4-غسل اليدين بعد اللعب مع الحيوانات الأليفة أو ملامستها.​
5-تجنب اللعب مع الحيوانات التي لديها بقع من الفراغات في الفراء تُظهر جلد الحيوان.​
 
وأشارت أنه في حالة ظهور أعراض العدوى، بالرجوع إلى الطبيب لاختيار العلاج المناسب، سواء كان موضعي أو عن طريق الفم، كما يجب فحص باقي أفراد العائلة؛ للاطمئنان على عدم الإصابة بالعدوى.​
 
 

هيئة الدواء

التينيا الجلدية

الاطفال

المدارس



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