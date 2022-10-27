هتاجر فى الأجهزة الكهربائية.. اعترافات مستريح استولى على مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

كتب سليم على

أدلى المتهم بالنصب على المواطنين فى سوهاج، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أقر بارتكاب وقائع نصب على ضحاياه بإيهامهم باستثمارا أموالهم فى الأجهزة الكهربائية وتحقيق أرباح كبيرة لهم عل عكس الحقيقة.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 أشخاص، بتضررهم من شخص مقيم بدائرة مركز شرطة شندويل بسوهاج، لقيامه بتلقى مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب اكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول، للحيلولة دون ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المذكور وتم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.